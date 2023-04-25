الاكثر متابعة اليوم - محمد رمضان يتفوق على هيفا وهبي

تصدر فيلم النجم المصري محمد_رمضان (هارلي) المركز الأول متفوقًا على كل الأفلام التي عرضت في عيد_الفطر ومنها فيلم هيفا وهبي (رمسيس باريس) الذي لم يحقق أكثر من نصف مليون جنيه في الـ 3 أيام الأولى، بينما وصلت ايرادات فيلم محمد (هارلي) 6 مليون جنيه مصري من إجمالي ايرادات كل الأفلام التي كانت 13 مليون جنيه مصري.

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ويبدو أن عام 2023 سيكون عام محمد حيث حقق تفوقًا كبيرًا ونجاحًا استثنائيًا في مسلسل (جعفر العمدة) وتفوق على كل المسلسلات المصرية وسيطر على المرطز الأول منذ بداية رمضان.

وعاد ليحتل الصدراة في عيد الفطر من خلال ايرادات فيلمه (هارلي) ولا يزال يتبوأ المركز الأول حتى اللحظ وبحسب المواقع المصرية.

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(هارلي) تدور أحداثه حول مهندس الميكانيك الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم”هارلي” من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، اسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.