الاكثر متابعة اليوم - زوج نسليهان أتاغول يخونها ويطعن بضهرها – صورة

التقطت عدسات كاميرات الصحافيين في تركيا صورًا للممثل التركي قادير أوغلو يغمر فتاة مجهولة ويقبلها في نادٍ ليلي.

ما يُعد خيانة كُبرى بحق زوجته النجمة الشهيرة نسليهان_أتاغول.

قادير يخون نسليهان كما قال صحافيون في تركيا، ليصبح هذا الحدث الحدث الفني الأهم في البلاد.

نسليهان وقادير متزوجان منذ عام ٢٠١٦، وعلاقتهما ممتازة كما نلاحظ عبر صورهما وظهورهما في كلّ مناسبة.

كما يقدمان سويًا مسلسلًا تحت عنوان (مشارف الليل)، لا يحقق نجاحًا.

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نسليهان لم ترد كما قادير، وكلاهما يتبعان بعضهما حتى اللحظة عبر (السوشيال ميديا).