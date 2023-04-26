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الاكثر متابعة اليوم - زوج نسليهان أتاغول يخونها ويطعن بضهرها – صورة

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Abdallah Baalbaki 0 تبليغ

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التقطت عدسات كاميرات الصحافيين في تركيا صورًا للممثل التركي قادير أوغلو يغمر فتاة مجهولة ويقبلها في نادٍ ليلي.

ما يُعد خيانة كُبرى بحق زوجته النجمة الشهيرة نسليهان_أتاغول.

قادير يخون نسليهان كما قال صحافيون في تركيا، ليصبح هذا الحدث الحدث الفني الأهم في البلاد.

نسليهان وقادير متزوجان منذ عام ٢٠١٦، وعلاقتهما ممتازة كما نلاحظ عبر صورهما وظهورهما في كلّ مناسبة.

كما يقدمان سويًا مسلسلًا تحت عنوان (مشارف الليل)، لا يحقق نجاحًا.

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نسليهان لم ترد كما قادير، وكلاهما يتبعان بعضهما حتى اللحظة عبر (السوشيال ميديا).

قادير يخون نسليهان
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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