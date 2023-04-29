الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول تكذّب والدتها وتسافر مع زوجها الخائن! – صورة

بعدما خان الممثل التركي قادير دوغلو زوجته النجمة نسليهان_أتاغول أمام الجميع، ليُفضح أمام عدسات الكاميرا رغم إنكاره فعله.

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وبعدما قالت والدة نسليهان إن ابنتها ستنفصل عنه خلال أيام، لأنها لن تتقبل خيانته لها أو تسامحه عليها.

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ظهرت نسليهان مع قادير منذ ساعات في المطار، يستعدان للسفر وتمضية إجازة صيفية!

بدت تبتسم كما تلاحظون أدناه في الصورة، وكأن علاقتهما على ما يرام، رغم كلام والدتها وكل الأتراك وحتى المواطنين في الشرق العربي وأوروبا!

فلماذا تسافر نسليهان الآن قبل توضيح علاقتها مع قادير أمام الرأي العام؟

لماذا تكذّب والدتها فتتخذ قرار السفر بعد ساعات من تصريحها؟

صحافيون أتراك قالوا إنها تستعد للتضحية بكرامتها لأجل حبها لقادير، وآخرون يزعمون إنها تساعده لكي ينجح أكثر بمسيرته الفنية!

لننتظر ما يحدث بينهما، وما يعلنان خلال الساعات المقبلة!