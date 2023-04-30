الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم كيف حصلت على جواز سفر آخر؟ – صورة

سافرت النجمة اللبنانية نادين_نجيم إلى المالديف مع خطيبها لتمضي بعض الوقت معه بعيدًا عن ضغوطات العمل والحياة.

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نشرت عددًا من الصور الرومانسية مع خطيبها وتلقت هجومًا كبيرًا على السوشيال ميديا فقط لأنها تمضي وقتها لوحدها مع خطيبها بوضعيات رومانسية ولم يصبح زوجها حتى اللحظة.

نادين لم تصمت هذه المرة وردّت على الكل بمقولةٍ منسوبة لمغني الراب الأميركي ليكراي موور، الحائز على جائزة غرامي، جاء فيها:

(إذا كنت تحيا لإرضاء الناس، فإنك ستموت من رفضهم)

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عطلة نادين مع خطيبها انتهت، وقبل وصولها الى لبنان، نشرت صورة لجواز سفر جديد لها وليس الباسبور اللبناني، بل اصبحت تتنقل بباسبور دول الكاريبي يؤهلها الدخول الى مئات الدول بلا فيزا، بينما الباسبور اللبناني تراجع كثيرًا مع الازمة الاقتصادية في البلد.

كيف حصلت نادين على الباسبور دول الكاريبي؟

استثمرت نادين في منتجع Ocean Edge وحصلت على الباسبور بما أنها نجمة يتطلب منها السفر كثيرًا دون أي عوائق.