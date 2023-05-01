الاكثر متابعة اليوم - قادير دوغول يراقص نسليهان أتاغول كما راقص عشيقته – فيديو

استغنت النجمة التركية نسليهان_أتاغول عن العالم كله لتبقى مع رجل خائن خان العشرة والملح وفضل امرأة أخرى عليها بالسر..

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غابت نسليهان لفترة عن السوشيال ميديا بعد الفيديو الفاضح لزوجها قادير دوغلو وبعد الأخبار التي قالت إنه متزوج من تلك الفتاة الجامعية لأن نسليهان لا تنجب الأطفال، وخلال فترة غيابها اعتقد البعض بأنها في فترة نقاهة واعادة الحسابات، لكنها تجاهلت الخيانة وفاجأت الكل حين أطلت مع زوجها في أذربيجان.

اليوم، انتشر فيديو جديدًا لهما حيث كان قادير يراقص نسليهان كما كان يراقص عشيقته قبل أيام..

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كيف تستطيع المرأة مسامحة زوجها الخائن؟

كيف تؤمن على نفسها مع رجل قد يطعنها عدة مرات بخيانته؟

مهما أحب الإنسان شخصًا لكن عليه محبة كرامته أكثر من أي إنسان على وجه الارض..

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الخيانة من الجهتين مرفوضة تمامًا، وإن وجدت الاسباب للخيانة فالإنفاصل قبل الحيانة أجمل وأرقى من تدمير قلب انسان..