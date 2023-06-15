صافيناز تستعرض جسدها بالكامل على البحر ومتابع: غلبت سما المصري وفيفي عبده

انت تتابع الان خبر شاهد : الراقصة صافيناز تستعرض جسدها بالكامل على البحر حصرياً والان نترككم مع التفاصيل

عدن - هند جمال - تحرص الراقصة الأرمينية صافيناز على نشر صور ومقاطع فيديو مثيرة لها في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحتها الشخصية على الانستغرام .





نشرت الراقصة صوفيناز مؤخرا عدة صور جريئة عبر حسابها على الانستجرام ، وظهرت بمظهر جرئ للغاية من داخل البحر بملابس كشفت عن أجزاء كبيرة من جسدها .



تفاعل جمهور ومتابيعين الراقصة صوفيناز على منشورها الذي تضمن عدة صور لها بملابس السباحة " المايو " في وسط البحر ، حيث لاقت صورها ردود أفعال كثيرة وتعليقات انهالت عليها بشكل كبير فور نشرها تلك الصور لا سيما انه الراقصة الارمينية صوفيناز تتمتع بشهرة واسعة ومحبة الكثير من الجمهور لها بسبب رقصها الجميل وملامحها الجذابة .

يذكر ان الراقصة صوفيناز طرحت مؤخرا أغنية "كلو حلو" ، التي قدمتها على طريقة "الديو" مع الفنانة المصرية منة عطية خلال شهر مارس من العام الحالي 2021



وتفاجأ المشاهدون من قدرة غناء صافيناز باللغة العربية بطلاقة، على الرغم من أن المقاطع التي أدتها ليست صعبة ومكررة في الأغنية .



الفيديو كليب لم يخلو من الرقص المثير والملابس المكشوفة ، الذي تعود جمهور صافيناز عليه طيلة فترة ظهورها على الساحة الفنية .