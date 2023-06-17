سما المصري كشفت صدرها للشباب عشان يتمتع بفيديو جديد .. اتفرج علي البطل

فنون - كتب امير التهامي - قامت الفنانه سما المصري بفعل الشيء جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول قامت الفنانه المصريه سما المصري بوصله رقص داخل غرفه نومها بملابس النوم وكشفت المحظور امام الجميع في بث مباشر اكثر من ساعتين عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وبعد نشر هذا الفيديو بساعات تصدر ترند تويتر واثاره ضجه كبيره داخل وسط الفني شاهد الفيديو بالكامل.

تصدرت الفنانه سما المصري وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصل طاقه وقامت بكشف المحظور واظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا تابع التفاصيل.

نالت الفنانه سما المصري انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بعد قيامها بنشر فيديو مدته الساعه واحتوى هذا الفيديو على وجود الفنانه سما المصري وهي تقوم بوصله رقص ممنوعه من العرض.