انت الان تتابع خبر قلعته وحطته في شنطتها..المشهد المحذوف من فيلم اصحاب ولا اعزا للفنانة مني زكي مع فنان مشهور وحدث خلف الكواليس جعل المخرج يكمل المشهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاءت الفنانه منى زكي في العديد من المشاهد القويه جدا في الفيلم الذي انتشر بصوره كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي واحدث ضجه كبيره جدا بسبب المشهد التي قامت به الفنانه منى زكي اثناء خلع ملابسها الداخليه امام الكاميرات الامر الذي جعل الفنانه منى زكي عرضه لانتقادات الشديده بهذا.

حيث قامت الفنانه مني زكي وخلى احد ملابسها الداخليه وقامت بوضعها في شنطتها الامر الذي اثار جده كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب المشاهد التي تحتوي على الاثاره والمتعه داخل مسلسل اصحاب ولا اعزاء للفنانه منى زكي حيث طالب العديد من النقاد والجمهور بوقف هذا الفيلم الذي يحتوي على مشاهد جريئه جدا.

الفنانه منى زكي استطاعت ان تجني من خلال هذا الفيلم ما يقارب 18 مليون جنيه مصري نظير ايرادات الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا جدا على منصه نتفليكس وانتشر بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا.