صافيناز تستعرض انوثتها باطلاله في غايه الجراءه وتعرض مؤخرتها بهذه الطريقه في غرفه نومها.. ومتابع كسحت سما المصري

عدن - سعد محمود - انتشرت عده صور مؤخرا للراقصه الارمانيه صافيناز واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي انستقرام في اطلاله جريئه لها وفي احدث اطلاله لها حيث نشرت الفنانه والراقصه الاستعراضيه التي خطبت بجمالها جميع متابعيها وجمهورها الكبير في الوطن العربي وفي مصر بصفه.

ظهرت صافيناز صور جديده لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الصور والفيديوهات انستقرام وهي تعرض جسدها بطريقه كبيره جدا امام الكاميرا الامر الذي عرضها الى انتقادات واسعه.

بسبب ما تقوم به صافيناز فيديو وهي ترتدي ملابس مكشوفه ودرجه كبيره جدا الامر الذي عرضها الى انتقادات واسعه لما تقوم به صافيناز من عرض جسدها وكذلك عرض صدرها بطريقه كبيره جدا لجمهورها.

صوره كبيره جدا بعد اثاره الفنانه صافيناز الجدل خاصه وانها تعمل على اثاره الشباب حيث عبر المتابعون وجمهورها الكبير انما تفعله لا يجوز في بلد تعرفه.