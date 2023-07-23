شكرا لقرائتكم خبر عن نساء في غاية الحسن والجمال يعاشرن الكلاب والحيوانات الأليفة.. لن تصدق ماذا حدث لهن وماهو السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يشاركن أسرتهن مع الكلاب يشعرن بالراحة أكثر من النوم مع شريك بشري. وأظهرت بيانات الدراسة، التي نُشرت في "مجلة الجمعية الدولية لعلم الإنسان"، أن النوم مع شريك بشري بالغ له آثار إيجابية وسلبية على نوم الإنسان، كما أوضحت وجود تأثيرات للحيوانات الأليفة على جودة النوم لدى البشر.

ووفقاً للدراسة التي أجريت في كلية كانيسيوس في نيويورك، فإن النساء أكدن أن النوم بجانب الكلاب في السرير أزعجهن بشكل أقل من وجود الرجل، وشعرن أكثر بالأمان والراحة.

وفي سياق متصل أوصى الباحثون في الدراسة بعمل أبحاث أخرى لمتابعة وتحديد ما إذا كانت تصورات أصحاب الحيوانات الأليفة لتأثير تلك الحيوانات على نومهم تتماشى مع المقاييس الموضوعية لجودة النوم أم لا، وفق ما ورد بموقع "MOMS" المعني بموضوعات المرأة والأسرة.

وربما يكون السبب وراء ارتياح المرأة للنوم بجانب الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب، أكثر من الشريك البشري هو أن العديد من تلك الحيوانات لا تتحرك كثيراً أثناء الليل ولا تصدر أصواتاً مزعجة، مثل الشخير، كما يفعل البشر، فضلاً عن أنها لا تشغل حيزاً كبيراً من السرير، بحسب الموقع الأمريكي الذي نشر الدراسة أيضاً.