شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهرت كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة التركية ​ناز ديج​ فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تغني أغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ “حالة حب” باللغة العربية ومزجتها مضيفة كلمات باللغة التركية وعلقت: مزيج ..استمع الى النسختين واختاروا ما تفضلونه

وحصل الفيديو على نسب مشاهدة عالية جدا خصوصا من البلدان العربية الذين اثنوا على موهبة ناز.

يذكر ان الاخيرة هي خريجة برنامج المواهب “ذا فويس” بنسخته التركية وقد حصلت على اعجاب الجمهور وقتها وكل اعضاء لجنة التحكيم كما انها اصدرت العديد من الاعمال الخاصة بها.