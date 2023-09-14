الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول: (من يحب المشاكل)؟!

غضبت النجمة التركية نسليهان_أتاغول عندما سألها صحافي عن خلافات حدثت يومًا ما مع زميلة لها.

لم تأبه للسؤال وعقبّت: (من يحب المشاكل؟).

تابعت: (لا أملك إجابة لهذا السؤال الافتراضي البعيد عن المنطق والوعي).

نسليهان بعيدة عن المناكفات كما نلاحظ من متابعتنا لها، ولم تدخل أي معركة مع زميل أو زميلة لها.

صارعتها فهرية_أفجان زوجة بوراك_أوزجيفيت لفترةٍ من الزمن، بسبب غيرتها منها على بوراك الذي قاسمها بطولة المسلسل الناجح (حب أعمى).

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لكنها لم ترد عليها يومًا، بل استمرت تهتم بمهنتها كما تعشق زوجها قادير أوغلو الذي تزوجته منذ ست سنوات تقريبًا.

لذا نعتقد أن الصحافيين في تركيا يعتدون عليها ولا يقولون الحقيقة بل يحاولون استفزازها.