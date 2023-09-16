شاهد .. ما هو برج الامام الحسين؟.. رجل دين شيعي يرد على هذا السؤال!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - كشف رجل الدين الشيعي شهيد العتابي عن برج الامام الحسين بعد ان طرح الاعلامي العراقي نزار الفارس هذا السؤال.

وقال العتابي إن السؤال عن برج الإمام الحسين عليه السلام ليس فيه شيء، ويجب أن نعرف عنه كل شيء مولده والطعام الذي يحبه، حيث أنه يجب أن نعرف كل شيء عن الإمام الحسين لأنه ليس خاص بالشيعة فقط بل لكل مسلم.

وأوضح ان الإمام الحسين مواليد 3 شعبان سنة 4 للهجرة، يوافق 8 يناير 626 ميلاديا، وادعى أن هذا يعني أنه برج الجدي الذي يمتاز بصلابة شخه وقوة إرادته وينفذ قناعاته.

وأكد أن نظرة المسلمين للإبراج فلا يجوز أن نعتمد عليها، وألا يكون لها تأثير على الإطلاق ونفوض أمورنا لله هز وجل الذي يقدر أمور الإنسان وحياته، ويبقى الدعاء والصدقة تمحو الكثير من البلاء.