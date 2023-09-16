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شاهد .. سعوديون يهنئون الامير محمد بن سلمان بعيد ميلاده الـ 38

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كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - تصدر هاشتاغ ميلاد_وليالعهد_38 موقع “اكس” في المملكة العربية مع الساعات الاولى لليوم الـ 31 من اغسطس احتفالا بعيد ميلاد ولي العهد الامير ورئيس مجلس الوزراء الامير .

وقد تفاعل العديد من المغردين على منصة “إكس” بالتهنئات، احتفالاً وتقديرًا لشخصية ولي عهدهم حيث اعاد كثيرون نشر مقاطع فيديو من مقابلات سابقة له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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