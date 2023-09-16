شاهد .. سعوديون يهنئون الامير محمد بن سلمان بعيد ميلاده الـ 38

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - تصدر هاشتاغ ميلاد_وليالعهد_38 موقع “اكس” في المملكة العربية السعودية مع الساعات الاولى لليوم الـ 31 من اغسطس احتفالا بعيد ميلاد ولي العهد الامير ورئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان.

وقد تفاعل العديد من المغردين على منصة “إكس” بالتهنئات، احتفالاً وتقديرًا لشخصية ولي عهدهم حيث اعاد كثيرون نشر مقاطع فيديو من مقابلات سابقة له.