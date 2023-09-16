شاهد .. “الوضع مريب ومخيف”.. صاحب قناة “عصابة بدر” يكشف عن سبب مغادرة عائلته لامريكا

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - كشف اليوتيوبر بدر خوله صاحب قناة “عصابة بدر”، عن سر مغادرته مع عائلته أمريكا، بسبب اجبار ابنائه على دراسة التربية الجنسية والمثلية في المدرسة.
وقال اليوتيوبر بدر في مقطع فيديو: إحنا ممكن نروح أمريكا سياحة لكن مستحيل أولادي يدرسون بالمدارس في أمريكا أو كندا أو أوروبا.
وأوضح: الوضع أصبح مريباً ومخيفاً لأنهم يفرضون على الأطفال من ابتدائي حتى ثانوي منهج رسمي لتدريس الشيء الذي يحدث بين الزوج وزوجته.
وتابع: عندما ذهبت إلى مدرسة أبنائي وجدت الأعلام موزعة في كل مكان، وإدارة المدرسة أبلغوني أنه سيكون هناك مدرس في الساعة الأولى من الصباح يعلم الطلاب تقبل هذا الموضوع.
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