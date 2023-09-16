شاهد .. ايلون ماسك بالزي الخليجي ويحصل على لقب “الشيخ”.. هل الصورة حقيقية؟

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - نشر حساب “Elon Musk Parody” على منصة “إكس” صورة للملياردير الامريكي إيلون ماسك بالثوب والغترة والعقال الخليجية. . وأرفق الحساب مع الصورة، تعليق : “آيلون ماسك يشارك صورة بالثوب.. الشيخ آيلون ماسك!”. وقد اثارت الصورة تفاعلا واسعا شارك فيها بعض نشطاء العرب جاء في بعضها “هلا هلا بالزين كله أسفرت وأنورت طال عمرك”. تجدر الاشارة الى ان الصورة غير حقيقية وحسابات الـ parody هي حسابات ساخرة تنتحل شخصية احد المشاهير وتعلق بطريقته. شارك الخبر:

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