شاهد .. مفسر احلام يتنبأ باسلام اشهر لاعب كرة قدم في العالم وصلاته في الحرم.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - تنبأ مفسر أحلام بإسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم وصلاته في الحرم وذلك اثناء تفسيره لرؤيتين له.

وقال خلال مقطع فيديو :”جاءتني رؤيتين، الأولى عن أشهر لاعب كرة قدم في العالم، يصلي في حرم مكة، والرؤية الثانية لنفس اللاعب يصلي في حرم المدينة.

وأشار إلى أن تفسير الرؤيتين يعني إسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم، وسيكون لإسلامه أثر كبير في العالم.

وأضاف:”يا بخت الذي سيكون سبب في إسلام هذا الرجل، ما هي إلا مسألة وقت وسيعلن إسلامه”.