شاهد .. اقتراح بإضافة “غسل الموتى وتجميع الاشلاء” الى قائمة عقوبات المخالفات المرورية في السعودية.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - اقترح المهتم بالسلامة المرورية صالح الغامدي، فرض عقوبات بديلة إضافية لمن لا تردعه المخالفات المرورية العادية.

وقال خلال مداخلة له مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: “إذا كان الشخص لا تردعه المخالفات، ولا يتأثر بالمال، فلابد من فرض عقوبات بديلة، مثل، إيقافه في زنزانة، أو الذهاب للعمل في الجمعيات الخيرية، أوغسل الموتى، أوتجميع أشلاء ضحايا الحوادث”.

وأضاف: ” من يتضرر من نظام ساهر أو غيره، عليه التقيد بالنظام، وفي هذه الحالة لن يأخذ ساهر أو إدارة المرور هللة”.

يذكر ان ساهر هو نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية؛ ويستخدم النظام تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.