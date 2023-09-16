شاهد .. شيخ مغربي يطالب الناس بالهدوء عند حدوث الزلزال ويسألهم “اين تذهبون؟”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مقطع فيديو أظهر ردة فعل شيخ مغربي يلقي درس بالمسجد ، لحظة حدوث زلزال المدمر .

ووثق الفيديو ، لحظة انقطاع الكهرباء للحظات واهتزاز المسجد ، ليبدأ الشيخ عندها بالتكبير مرددا عبارة “الله أكبر” عدة مرات قبل عودة التيار الكهربائي .

ويبدو ان المصلين حاولوا الخروج من المسجد ، ليطلب منهم الشيخ الهدوء، قائلاً لهم: “أين تذهبون ، اخوانا نموت في بيت الله اهلا وسهلا”.

وتابع “يا اخي يا اسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله عز وجل” ثم استشهد بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده”.