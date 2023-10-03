شاهد .. إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني.. ما علاقة تمثال لـ قاسم سليماني؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:55 صباحاً - ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني، الاثنين، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم “بسبب ظروف غير متوقعة”، حسب ما أعلن الإتحاد القاري في بيان.

وذكر مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى الإعلام لوكالة فرانس برس أن إداريي السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتله الأميركيون في العراق عام 2020، داخل الملعب الذي تقام عليه المباراة.

ونقلت وكالة إيسنا الايرانية عن نادي سيباهان أن المباراة ألغيت بعد قرار من الحكم “سنجهز شكوى حول الحادثة ونقدمها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي “تم الغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في اصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة”.

وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم احالة الامر إلى اللجان المعنية.

وقال مصدر في الاتحاد “وجد إداريو النادي تمثالا نصفيا لقاسم سليماني في الممر المؤدي إلى الملعب… هي مجرد مباراة كرة قدم وتواجد التمثال لا علاقة له بالموضوع، طلبنا منهم إزالة التمثال قبل البدء بعملية الإحماء فرفضوا. عاد الفريق إلى غرف تبديل الملابس”.

من ناحيتها، أكدت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الاتحاد غادر الملعب اعتراضا على ما وضع في الملعب من تمثال، وأن مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قبل مسؤولي سيباهان، وأن مراقب الاتحاد الآسيوي دوّن كل التجاوزات التي أدت إلى الغاء اللقاء، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن بعثة الاتحاد تتجه إلى المطار للعودة إلى أرض الوطن.