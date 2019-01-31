البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 برقم...

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي ظهور نتيجة الشهادة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس أو من خلال موقع الشرقية توداي، حيث أن نتيجة الشهادة الاعدادية نصف العام الدراسي 2019 في العديد من المحافظات، محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%، ومحافظة القاهرة بنسبة نجاح 76.6%،ومحافظة الاسكندرية بنسبة نجاح بلغت 76.6%، ومحافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 58.76%، وقريباً جداً سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 من قبل محافظ الشرقية، ورفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية “رمضان عبد الحميد حسن علي” مرعاة الدقة الشديدة في تصحيح أوراق المتحانات ومراجعة كافة بيانات الطلاب، وأكد أيضاً على ضرورة توقيع الملاحظين على التكتت الخاص بالطالب أو الطالبة الموجود في وزارة إجابة الامتحان، ومحافظة الشرقية فيها العديد من الإدارات التعليمية وهم ” إدارة فاقوس التعليمية، وإدارة القنايات التعليمية، وإدارة درب نجم التعليمية، وإدارة القرين التعليمية، وإدارة العاشر من رمضان التعليمية، وإدارة مشتول السوق التعليمية، وإدارة ههيا، وإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وإدارة منيا القمح، وإدارة الصالحية، إدارة بلبيس، وإدارة شرق الزقازيق، وإدارة كفر صقر”.

ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة الأخبار الخاصة بـ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019، ونشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي، ولذلك للاستعلام عن نتيجة اعدادية الشرقية برقم الجلوس فقط.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية موقع الشرقية توداي يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول برقم الجلوس، إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة اعدادية الشرقية:

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة للتصحيح في كافة الإدارات التعليمية في محافظة الشرقية، ثم سيتم اعتمادها من قبل محافظ الشرقية ثم رفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي، وذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.