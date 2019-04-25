حقيقة وفاة مريم سعد بعد صراع مع المرض

توفيت، فجر الخميس، مريم سعد بعد معاناة طويلة مع السرطان، حيث عرفت مريم بقوة صبرها في محنتها ومقاومتها الشرسة لهذا المرض الخبيث.

مريم سعد (20 سبتمبر 1985) هي مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية مغربية ولدت في 20 سبتمر 1985 في مدينة أكادير المغربية.

بدأت مريم سعيد مسيرتها المهنية سنة 2003 بعمر السابعة عشر عاماً خلال برنامج "صحتي كل يوم" على القناة الثانية المغربية، ثم تم استقطابها إلى تقديم نوع مختلف من البرامج الفنية الحوارية أبرزها "أنغام الأطلس" و"الخالدات".

وبعد مشوار من التألق وإثبات الذات امتد إلى نحو أربع سنوات تلقت مريم عرضا مغريا لتقدم أضحم برنامج جماهيري للمواهب في المغرب "ستوديو 2M“. وفق "التونسية نت"