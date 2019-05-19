تسريب امتحان الاحياء للصف الاول الثانوى 2019 - شاومينج مصر

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الطريقة الصحيحة للوصول إلى إجابة سؤال امتحان مادة الأحياء باللغة العربية للصف الأول الثانوي، والذي يعتمد على فهم المحتوى الدراسي والتفكير النقدي.

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وأصدرت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، تعليمات رسمية جديدة قبل ساعات من انطلاق امتحانات أولى ثانوي المصيرية التي يتحدد بناءا على نتيجتها الطلاب الذين سيتم تصعيدهم للصف الثاني الثانوي والطلاب الذين سيبقون لإعادة أولى ثانوي من جديد.

وقد نصت التعليمات الرسمية الجديدة على ، توفير عدد لا يقل عن 3 أفراد للقيام بمهام حفظ النظام والتأمين الداخلي بكل لجنة من لجان سير الامتحانات ، مع التنبيه على اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو التالي:

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات أولى ثانوي غدا الاحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم 30 مايو، وفقا للجدول ‏المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

