اخبار العالم

مجاناً.. أمانة بغداد تكشف للسومرية عن افتتاح 3 أماكن سياحية جديدة خلال العيد
مليوني وحدة سكنية لحل أزمة السكن.. تفاصيل الـ 15 مدينة في بغداد والمحافظات
مليوني وحدة سكنية لحل أزمة السكن.. تفاصيل الـ 15 مدينة في بغداد والمحافظات
الأولى على مستوى العالم.. بابل تسجل براءة اختراع خاصة بذوي العسر الكتابي (صورة)
الأولى على مستوى العالم.. بابل تسجل براءة اختراع خاصة بذوي العسر الكتابي (صورة)
السوداني يصدر توجيهاً بشأن المتعلقات المالية الخاصة بمشاريع المستشفيات المتلكئة
السوداني يصدر توجيهاً بشأن المتعلقات المالية الخاصة بمشاريع المستشفيات المتلكئة
مواقع التواصل تتداول "نصب الدجاجة" في العراق.. ماذا قالت عنه؟ (صورة)
مواقع التواصل تتداول "نصب الدجاجة" في العراق.. ماذا قالت عنه؟ (صورة)