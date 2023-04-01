شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: التعيينات القيادية العليا التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمهد الطريق نحو المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة د.أنور قرقاش، أن التعيينات القيادية العليا التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تمهد الطريق نحو المستقبل. ويوفر قرار الرئيس الاستقرار والشفافية ويسلط الضوء على اتجاه التغيير الجيلي".

وقال د.قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت أن: "وضوح الاتجاه ووحدة الهدف أمر حيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة نموذجها السياسي والاقتصادي الناجح. بعد أقل من عام على رئاسته، يعالج قرار الشيخ محمد بن زايد هذه القضايا ويوفر البوصلة والإشراف اللازمين".

وأضاف: "تتطلع دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد إلى المستقبل بتفاؤل وأمل. نهجنا الموازي للسعي لتحقيق النمو والتنمية محليًا وكذلك الاستقرار والازدهار خارجيًا هو أمر أساسي في إعادة تحديد مستقبل منطقتنا".

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي (IFA WG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد على مدى يومي 30 و31 مارس(آذار) الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وناقش الاجتماع - الذي حضره أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية - آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لعام 2023.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلًا من مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أحمد بن سليمان، ومدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خليفة الفهيم.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع التقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لعام 2023، وعددًا من القضايا المتعلقة باستدامة الديون السيادية وسبل الحد من تزايدها.

واطلع الأعضاء على أهم المقترحات والتوجهات لدعم الدول منخفضة الدخل، كما تباحثوا بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق ذلك.

وناقش الأعضاء أيضًا جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض المستقل لأطر كفاية رأس المال لدى هذه البنوك، فضلًا عن سبل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، إلى جانب التباحث بشأن أثر سياسات تخفيف آثار تغيّر المناخ على تدفقات رأس المال.

استدامة الديون السيادية

وخلال الاجتماع، أكدت دولة الإمارات على أهمية تعزيز العمل والتعاون مع المنظمات الإقليمية للاستفادة من خبراتهم لتطوير مبادرات وبرامج من شأنها تعزيز استدامة الديون السيادية حول العالم، كما شددت على أهمية توفير حوافز لتعزيز شفافية الديون وتشجيع تبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة الديون خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

وناقشت دولة الإمارات آثار سياسات تغير المناخ على تدفقات رأس المال، مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتكامل عبر الأسواق المالية للحد من حدوث الاختلالات. وعليه، اقترحت الدولة على المنظمات الدولية المعنية، تطوير الأدوات والمنهجيات اللازمة لمراقبة وتتبع آثار سياسات تغير المناخ على تدفقات رأس المال.