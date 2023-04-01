انت الان تتابع خبر بعد فوز إليسا بالقضية.. يوتيوب يحذف أغنية "وبطير" بصوت زياد برجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت إليسا أعلنت قبل أيام أن الدعوى التي رفعتها ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي في ما يتعلق بحقوق أغنية "أنا وبس" التي أداها برجي بعنوان "وبطير"، انتهت بالحكم لصالحها.

وكتبت إليسا عبر حسابها في تويتر: "لا يزال القضاء اللبناني مضيفة: "لقد بانت الحقيقة، "أنا وبس" "إلي وبس"! كل الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة، الذي آمن بقضيتي وبحقي وتحدى الباطل ورد لي حقي... ما بصحّ إلا الصحيح".

وقالت في بيان صحفي لاحقا: "بعد الخلاف الشائك الذي حصل بين إليسا وزياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب أغنية "أنا وبس" تقدمت إليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرسة قانونا وذلك بوجه التعدي السافر والقرصنة المتعمدة على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما يخص أغنية "أنا وبس" التي تم قرصنتها وإعادة بثها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي".

وأضاف البيان "وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور، عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان "وبطير" ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي".

وأكدت أن "كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بث ونشر أغنية "وبطير" التي تعكس صورة مقلدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة اليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية "أنا وبس".



في المقابل، رد برجي ببيان مقتضب نشره عبر خاصية الستوري في حسابه بإنستغرام، قال فيه: "لاشك أن قرار العجلة الذي وصلنا اليوم كان مفاجئا لنا بما أننا لم نتبلغ عن وجود أي دعوى في هذا الموضوع ولم يتم الاستماع إلينا أو بيان دفاعنا وبالنتيجة أن جميع القرارات التي تصدر بهذه الطريقة هي قرارات مؤقتة والعبرة في الخواتيم".