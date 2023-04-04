تمهيدا لمحاكمته غدا.. لحظة وصول دونالد ترامب إلى مقر إقامته في نيويورك (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مطار لا جوارديا بمدينة نيويورك، قبل توجهه إلى المحكمة في مانهاتن، حيث سيتم توجيه لائحة الاتهام إليه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري، لكن لائحة الاتهام لا تزال تحت الختم.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأمريكي السابق سيقضي ليلة الاثنين في "برج ترامب".

ومن المقرر أن يرافق جهاز الخدمة السرية، ترامب في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة، حيث من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة.

ومن المتوقع أن يعود ترامب إلى فلوريدا بعد وقت قصير من مثوله أمام المحكمة، وقد حدد موعدا لإلقاء خطاب علني مساء الثلاثاء.

تفاصيل القضية

ووفقا للإدعاء في القضية، فإن القصة تعود إلى عام 2016، حيث يتهم الادعاء ترامب بدفع مبلغ من المال عام 2016، للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي يُعتقد أنه كان على علاقة بها، لشراء سكوتها عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار الزواج.

وصرحت دانيالز بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006، وأنها حصلت على 130 ألف دولار من محاميه قبل انتخابات عام 2016 مقابل صمتها بشأن هذه العلاقة.

ومنذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن في 2018، دائما ما ينفي ترامب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيالز.