مبابي يوجه رسالة دعم الى لوكاكو: كلنا ضد العنصرية

ونشر مبابي صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لروميلو لوكاكو، وهو يحتفل بإشارة الصمت بعد هدفه في شباك يوفنتوس، بنصف نهائي كأس إيطاليا.

وكتب قائد منتخب فرنسا "في 2023، وما زالت نفس المشكلة القائمة، لكننا لن نسمح بوجودها.. كلنا ضد العنصرية".



وأرفق الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان رموزا تعبيرية غاضبة برسالته، تعبر عن رفضه لما حدث لنجم إنتر.

وكانت جماهير يوفنتوس أطلقت هتافات عنصرية ضد لوكاكو، خلال مباراة الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وسجل لوكاكو هدف التعادل (1-1) في وقت قاتل، وحصل على بطاقة حمراء.

وتسبب احتفال المهاجم البلجيكي في حالة من الجدل، بينما انتفض إنتر ببيان رسمي، للدفاع عن مهاجمه ضد الإساءات العنصرية.