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مبابي يوجه رسالة دعم الى لوكاكو: كلنا ضد العنصرية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452386-638162999082292827.jpg

2023-04-05 | 15:54

مبابي يوجه رسالة دعم الى لوكاكو: كلنا ضد العنصرية

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وجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اليوم الاربعاء، رسالة دعم للبلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر.
ونشر مبابي صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لروميلو لوكاكو، وهو يحتفل بإشارة الصمت بعد هدفه في شباك يوفنتوس، بنصف نهائي كأس إيطاليا.

وكتب قائد منتخب فرنسا "في 2023، وما زالت نفس المشكلة القائمة، لكننا لن نسمح بوجودها.. كلنا ضد العنصرية".


وأرفق الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان رموزا تعبيرية غاضبة برسالته، تعبر عن رفضه لما حدث لنجم إنتر.

وكانت جماهير يوفنتوس أطلقت هتافات عنصرية ضد لوكاكو، خلال مباراة الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وسجل لوكاكو هدف التعادل (1-1) في وقت قاتل، وحصل على بطاقة حمراء.

وتسبب احتفال المهاجم البلجيكي في حالة من الجدل، بينما انتفض إنتر ببيان رسمي، للدفاع عن مهاجمه ضد الإساءات العنصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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