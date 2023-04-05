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الحلبوسي ورومانوسكي يبحثان تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير"استقبل سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وبحث اللقاء، بحسب البيان، " تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين، ودعم العراق بمختلف المجالات، كما ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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