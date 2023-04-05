انت الان تتابع خبر الحلبوسي ورومانوسكي يبحثان تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير"استقبل سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وبحث اللقاء، بحسب البيان، " تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين، ودعم العراق بمختلف المجالات، كما ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

