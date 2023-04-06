شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب: اقتحام المسجد الأقصى يقوض جهود التهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وما نجم عنه من اعتداءات على المصلين والمعتكفين وفرض قيود على دخوله مع استعداد جماعات استيطانية لاقتحام الأقصى انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى الإنساني وما اسبغته من حماية لدور العبادة والمصلين وحرية ممارسة شعائرهم الدينية .

وتابع كريم درويش في بيان، أن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المصلين واقتحام المسجد الأقصى المبارك يتحمل مسئوليته الجانب الإسرائيلي كقوة احتلال إذ أنه بهذه الممارسات غير المسئولة يقوض جهود التهدئة التى تعمل عليها كافة الأطراف المعنية، مما يؤدى للانزلاق للتصعيد وتبعات عدم الاستقرار والأمن كهدف يجب ان تتجنبه كافة الأطراف.

وأضاف درويش أن كافة الممارسات الرامية لتغير الوضع التاريخى والقانوني للقدس ومحاولات تغير هويتها كأحد قضايا الحل النهائى لا يتسق مع حل الدولتين كخيار لا بديل عنه إذا ما أرادت كافة الأطراف العيش بسلام وامن واستقرار وهو الهدف المنشود لكافة الشعوب، مؤكدا أن الأمن لم ولن يتحقق وفق تلك الممارسات خلال العقود الماضية.

ودعا رئيس خارجية النواب الجانب الإسرائيلي للتحلى بالحكمة واستشعار المسئولية ازاء عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن .

واختتم درويش تصريحاته قائلا إن كافة القوى الدولية المعنية وقياداتها الحكيمة تبذل كافة الجهود لوقف تلك الممارسات واستمرار التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما يحقق السلام والأمن الذى يحقق مصالح الشعبين وفق قواعد الشرعية الدولية ومرجعيات السلام .