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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مركز الفلك الدولي أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس 20 أبريل (نيسان) الجاري، وعليه من المتوقعش إعلان العديد من الدول، عيد الفطر يوم الجمعة 21 منه.

مركز الفلك الدولي: دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس 20 أبريل

وذكر المركز في بيان اليوم الخميس، أن من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي.

وقال مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال يوم الخميس 20 أبريل (نيسان) الجاري، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة، أو بالتلسكوب في جميع قارة آسيا وأستراليا، في وممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة في ن الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من الأمريكيتين".



وأضاف أن "هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب في ن أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، وللاقتران قبل غروب الشمس، وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بداية الشهر في اليوم الموالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل (نيسان) الجاري. أما الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب وهي قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت ".