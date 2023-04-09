شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الروسي يقلد سفير الإمارات وسام الصداقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قلّد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، السفير المفوض فوق العادة لدولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر، وسام الصداقة تقديرًا لمساهماته الكبيرة في تعزيز العلاقات الإماراتية الروسية.

وأثنى لافروف، خلال حفل تقليد الوسام الذي يمنح بمرسوم من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، على الجهود التي يبذلها الجابر في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



وقدّم الدكتور الجابر شكره على هذا التكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي بفضل الثقة التي أولته إياها القيادة الرشيدة للإمارات، وأكد على استعداد الجانبين لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.