بيان رسمي من وزارة الخارجية بشأن زيارة سامح شكري إلى تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري سيجري زيارة رسمية إلى تركيا غدا الخميس، تلبية لدعوة نظيره مولود تشاووش أوغلو.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان رسمي، إن سامح شكري سيتوجه الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف "أبو زيد" أنه من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائياً مغلقاً فور وصول السيد سامح شكرى إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.