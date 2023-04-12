شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التعليم والمعرفة بأبوظبي" تعتمد زيادة اختيارية على الرسوم الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن نتائج مؤشر تكلفة التعليم في أبوظبي، وأعلنت عن الهيكلية المعتمدة لزيادة الرسوم الدراسية بشكل اختياري للعام الأكاديمي 2024/2023، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التميز الأكاديمي للمدارس الخاصة في أبوظبي، بعد إيقاف الدائرة زيادة الرسوم الدراسية للسنوات الأكاديمية الثلاث الماضية، بهدف دعم أولياء الأمور خلال مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا.

وأجرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقييم الرسوم الدراسية للعام الخامس على التوالي، وأقرت نسب الزيادة في الرسوم الدراسية بناءً على نتائج مؤشر تكلفة التعليم، الذي يُحتَسَب بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، ووضعت هيكلية الزيادة حسب تصنيف كل مدرسة في برنامج "ارتقاء" لتقييم المدارس.



وحُدد الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل في المدارس التي حصلت على تقييم «متميِّز» ضمن برنامج "ارتقاء" للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة 3.94%. في حين حُددَت هذه النسبة للمدارس التي حصلت على تقييم "جيد جدًا" بنسبة 3.38%، بينما تتراوح الزيادة بين 2.81% للمدارس الحاصلة على تقييم "جيد"، و2.25% كحدٍّ أقصى للمدارس التي سجلت تقييم "مقبول" أو "ضعيف" أو "ضعيف جدًا".



وللتمكن من تعديل رسومها، يجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وأن تلتزم بهيكلية الرسوم المحددة لها من الدائرة.



ووفقًا لأحدث تقييمات برنامج «ارتقاء» حصلت 11 مدرسة على تقييم "متميز"، و37 مدرسة على تقييم "جيد جدًا"، و85 مدرسة على تقييم "جيد"، و63 مدرسة على تقييم مقبول ومدرسة واحدة على تقييم ضعيف.



وتتبع تقييمات برنامج "ارتقاء" السنوية لمعايير الإطار الموحَّد لتقييم المدارس والتفتيش في الإمارات، والذي يشمل ستة معايير أساسية للأداء هي: إنجاز الطلبة، التطوُّر الشخصي والاجتماعي للطلبة ومهاراتهم في الابتكار، التدريس والاختبارات، المنهاج الدراسي، حماية الطلبة ورعايتهم وتوجيههم ودعمهم، والقيادة والإدارة. وتشمل هذه المعايير بدورها 17 مؤشر أداء لتقييم الفاعلية الأكاديمية لكل مدرسة.