شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات للإفتاء الشرعي يدعو إلى التعجيل بزكاة الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إخراج زكاة الفطر عبر الجمعيات، والمؤسسات الخيرية، وتعجيل تسليمها لتتمكن الجمعيات من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد.

وقال المجلس في بيان صحافي: "من مقاصد الشريعة الإسلامية في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد؛ لذلك يرى المجلس تعجيل تسليم الزكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية لمنع تكدس زكاة الفطر لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب".



وأهاب المجلس بالحرص على إيصال زكاة الفطر وغيرها من أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين إما مباشرةً أو بالتوكيل.