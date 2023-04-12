شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبوظبي تعلن نتائج مؤشر تكلفة التعليم وهيكلية زيادة الرسوم الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن نتائج مؤشر تكلفة التعليم في الإمارة، معلنة عن الهيكلية المعتمدة لزيادة الرسوم الدراسية بشكلٍ اختياري للعام الأكاديمي 2023 - 2024.

وتأتي هذه الخطوة بعد إيقاف الدائرة لزيادة الرسوم الدراسية للسنوات الأكاديمية الثلاث الماضية، وذلك بهدف دعم أولياء الأمور خلال مرحلة التعافي من آثار جائحة "كوفيد-19".

وللعام الخامس على التوالي، أجرت دائرة التعليم والمعرفة تقييمًا للرسوم الدراسية، حيث أقرت الدائرة نسب الزيادة في الرسوم الدراسية بناءً على نتائج مؤشر تكلفة التعليم، والذي يتم احتسابه بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، ووضعت هيكلية الزيادة حسب تصنيف كل مدرسة في برنامج ارتقاء لتقييم المدارس.

زيادة الرسوم

وبناءً على ذلك، تم تحديد الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل في المدارس التي حصلت على تقييم "متميّز" ضمن برنامج ارتقاء للعام الدراسي 22\2021، بنسبة 3.94 % في حين تم تحديد نسبة 3.38 % للمدارس التي حصلت على تقييم "جيد جدًا".

بينما تتراوح الزيادة بين 2.81 % للمدارس الحاصلة على تقييم "جيد"، و2.25 % كحد أقصى للمدارس التي سجلت تقييم "مقبول" أو "ضعيف" أو "ضعيف جدًا".

وللتمكن من تعديل رسومها، يجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وأن تلتزم بهيكلية الرسوم المحددة لها من الدائرة.

تقييم المدارس

ووفقًا لأحدث تقييمات برنامج ارتقاء، حصلت 11 مدرسة على تقييم "متميّز" و37 مدرسة على تقييم "جيد جدًا" و85 مدرسة على تقييم "جيد" و63 مدرسة على تقييم مقبول، ومدرسة واحدة على تقييم ضعيف.

وتتبع تقييمات برنامج ارتقاء السنوية لمعايير الإطار الموحد لتقييم المدارس والتفتيش في الإمارات، والذي يشمل ستة معايير أساسية للأداء: إنجاز الطلبة، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة ومهاراتهم في الابتكار، والتدريس والاختبارات، والمنهاج الدراسي، وحماية ورعاية وتوجيه ودعم الطلبة؛ والقيادة والإدارة وتشمل هذه المعايير بدورها 17 مؤشر أداء لتقييم الفعالية الأكاديمية لكل مدرسة.