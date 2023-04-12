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الحلبوسي وحمودي يناقشان قوانين "ورقة الاتفاق السياسي"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيسَ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي".

وناقش اللقاء "التطورات السياسية في البلاد، والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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