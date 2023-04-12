انت الان تتابع خبر روسيا تعلن سيطرتها على مراكز جديدة في باخموت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت موسكو، إن "قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة استولت على ثلاث نقاط أخرى" في محاولتها السيطرة على المدينة الواقعة شرق أوكرانيا.

أدت حرب الخنادق الطاحنة والقصف المستمر بالمدفعية إلى مقارنات مع الحرب العالمية الأولى؛ بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالجانبين



ويقود مقاتلو "فاغنر" جهود روسيا المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت في واحدة من أكثر المعارك دموية منذ غزوها أوكرانيا قبل 13 شهرا.

وأدت حرب الخنادق الطاحنة والقصف المستمر بالمدفعية إلى مقارنات مع الحرب العالمية الأولى؛ بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالجانبين.