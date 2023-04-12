ترامب يصف الرئيس الصيني بأنه رجل لامع

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "رجل لامع"، وقال: "عندما كانت هوليوود تبحث عن ممثل يلعب دور جين بينغ، فشلوا في العثور على أحد، لأنه لا يوجد أحد مثله.. نظرته وعقله وما إلى ذلك.. كانت العلاقة بيننا ممتازة.

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وأشاد ترمب بأداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، معتبرا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأميركيين.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الثلاثاء، في إجابة عن سؤال عن تقييمه لهؤلاء القادة "جميعهم الأفضل. رجالنا ليسوا ولم يكونوا مثلهم أبدا. هؤلاء الناس هم الأفضل في لعبتهم.

كما وصف ترمب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدا"، وقال إنه تحدث معه حول أوكرانيا، مضيفا أنه شعر في كلام بوتين بحب الزعيم الروسي

لذلك البلد.

وتابع: "كنت أسوأ شيء حدث له. لقد أغلقت خط الأنابيب الخاص به. ما سمعتم قط عبارة "نورد ستريم" قبل أن أتولى السلطة.. (لكن مع ذلك) كانت لدي علاقة رائعة معه.

كما أثنى ترمب نفس الثناء على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "يقول الناس أشياء مختلفة عنه. في الواقع هو ذكي جدا.. لقد وصل إلى السلطة وهو في سن مبكرة جدا، عندما كان في 23-24 من عمره والآن يتمتع بالسيطرة الكاملة على البلاد. وهذا ليس بالأمر السهل.

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