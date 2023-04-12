بنك الخرطوم يصدر إعلانًا مهمًا لعملائه

ياسر رشاد - القاهرة -

أصدر بنك الخرطوم، إعلانا إلى عملائه بشأن إجراءات فتح الحساب الجديد، وقال: الآن فتح الحساب أصبح أقرب وأسهل إليكم ودون زيارة الفرع.

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واضاف البنك في منشور عملائنا الكرام يمكنكم الآن فتح حساب من خارج أو داخل السودان عبر تطبيق بنكك عبر الضغط على تسجيل جديد (بعد تحديث التطبيق) أو من خلال الرابط على موقعنا الإلكتروني الرسمي:

https://bankofkhartoum.com/sudan/

وحدد البنك معلومات مهمة في الخدمة للحسابات الجديدة فقط حاليا، يمكن فتح حساب توفير أو توفير مميز فقط في

الوقت الراهن، الهوية المطلوبة: جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة قومية سارية المفعول، يجب ألا يقل العمر عن 18 عاما، يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني خاص، تأكد من دقة البيانات المدخلة وجودة صورة/ فيديو إثبات الهوية لضمان فتح الحساب، يتم التوقيع بصورة واضحة على ورقة بيضاء بعمل 3 توقيعات متجاورة (كما في كرت التوقيع).