البيت الأبيض ينصف مصر بعد مزاعم واشنطن بوست بشأن أسلحة روسيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد مؤشر على الإطلاق أن مصر زودت روسيا بأي أسلحة فتاكة، مشيرًا إلى أن مصر لها دور كبير في قضايا الشرق الأوسط.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن العلاقة بين القاهرة وواشنطن، متميزة وتربط البلدين شراكة مهمة في عدة قضايا.

وأضاف كيربي، أن واشنطن أعادت النظر في طريقة توزيع المعلومات السرية بعد التسريبات الأخيرة، مشددا على اتخاذ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إجراءات فورية للنظر في انتشار المستندات التي تم تسريبها.وأوضح البيت الأبيض، أن البنتاجون تحرك لمعالجة أي تداعيات محتملة على الأمن القومي، بسبب التسريبات الأخيرة.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»،الأمريكية، تقريرا قالت فيه أن أحد الوثائق الاستخباراتية الأميركية المسربة، تفيد بأن مصر خططت سرًا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن واشنطن ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر روسيا بالصواريخ.

موسكو تكذب واشنطن بوست

ومن جانبه ، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الأنباء المزعومة بشأن خطط مصر تزويد موسكو بآلاف الصواريخ «سرًا»، واصفًا تلك الأنباء بـ «الملفقة».

ليس له أساس من الصحة

نفى مصدر مصري مسئول، فى تصريحات للقاهرة الإخبارية، ما زعمته صحيفة واشنطن بوست أن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا، وفقًا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

وقال المصدر إن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة.

وأضاف أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هى السلام والاستقرار والتنمية.

الخارجية المصرية

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن "موقف مصر منذ البداية يستند إلى عدم المشاركة في الأزمة الروسية الأوكرانية والمحافظة على مسافة متساوية بين الجانبين".

وأضاف: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".

موقف مدروس

وقالت صحيفة العين الإمارتية في تغطيتها للخبر ، إن موقف مدروس لطالما تحلت به مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ممسكة العصا من منتصفها، في ظل مشهد عالمي متقلب التوازنات

ففي حين أيدت القاهرة إلى جانب 141 دولة، قرار الأمم المتحدة الذي طالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رفضت منهج العقوبات الاقتصادية ضد موسكو في الأزمة الحاصلة، ودعت إلى حلول دبلوماسية لوقف الحرب.

نهجٌ مصري متوازن أكد عليه المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، مجددا، في تصريحات إعلامية، بعد تسريب وثائق أمريكية سرية زعمت في واحدة منها أن القاهرة زودت روسيا بعشرات الصواريخ خلال الحرب.

مزاعم تدحضها مواقف سبّاقة لمصر، منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، فهي التي دعت إلى تغليب لغة الحوار في حل الأزمة الأوكرانية، وأكدت دعمها لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الصراع سياسيا.

وقبل التصويت للقرار الأممي بشأن الحرب في أوكرانيا، أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عبر سفرائهم بالقاهرة، أن مصر دعمت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأساس للنظام الدولي الحديث.