شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تحصيل ضريبة الأطيان على الفدان ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الخطة والموازنة، مصلحة الضرائب العقارية بإعداد بيان كامل حول عدد الحائزين وعدد المسددين وعدد غير المسددين لما يعرف باسم ضريبة الأطيان علي الفدان بعدد من قرى مدينة اهناسيا بمحافظة بنى سويف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة ،لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب سامى توفيق بسبب قيام مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل مبالغ تصل ل ٢٨٠٠ جنيه للفدان الواحد تحت مسمى علاوة مشروعات بأثر رجعى من ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٧.

واعترض سامى توفيق عضو مجلس النواب علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة في الوقت الحالي رغم مرور سنوات طويلة علي إصدار القرار كما أشار الي أنه ليس من المعقول أن تقوم ادارة التحصيل فجأة بالتحصيل من المزارعين في خمس مناطق فقط من محافظة بنى سويف.

وقال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، أنه يتم تحصيل علاوة المشروعات علي الفدان المزروع في الفترة من تاريخ صدور القانون من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٧، أما بعد ذلك فلا يتم تحصيل هذه الضريبة ويتم التقسيط لمدة تصل لخمس سنوات كما أن التحصيل يكون بنسبة ١٤٪؜ من قيمة التسعير وليس صحيحا أنه يتم تحصيل ٢٨٠٠ جنيه للفدان الواحد.