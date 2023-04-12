شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عماد خليل مشيدا بتطوير مكتب تصديقات بنى سويف: يخفف العبء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتطوير مكتب تصديقات محافظة بني سويف، التابع لوزارة الداخلية، مؤكدا أن هذا التطوير سينعكس بتخفيف الأعباء على المواطنين.

ووجه "خليل" خلال حضوره اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس بالنواب، لمناقشة أزمة مكاتب التصديقات، الشكر للجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، على تفاعلها الدائم واهتمامها بمصالح المواطنين خاصة أن مكاتب التصديقات أصبحت ضرورية وأساسية ".

كما وجه" خليل "الشكر لجميع نواب محافظة بني سويف على اهتمامهم بتحسين خدمات مكتب التصديقات، مضيفا:" ما حدث من توفير المقاعد أو زيادة عدد الموظفين يأتي في الأساس لتخفيف التكدس وراحة ورحمة بالمواطن في المحافظة "، مشيرا في نهاية حديثه إلى زيارته لليونان، مشيدا بالسفير عمر عامر سفير مصر في اليونان وضرورة دوام التواصل مع كل الدول الصديقة".

جدير بالذكر أن النائب عماد خليل قد تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن مكتب تصديقات محافظة بني سويف، وقال: "لدينا 3.5 ملايين مواطن بمحافظة بني سويف المكتب الموجود بالمحافظة لا يفي بالمطلوب".

وأضاف: "يوجد تزاحم شديد جدا على المكتب هذا عبئا كبيرا جدا، ونتمنى حل هذه المشكلة"، مشيرا إلى أنه وجه طلب الإحاطة حول هذا الأمر لعدد من الجهات حتى تعرف كل جهة دورها من أجل سرعة رفع الأعباء عن الموطنين.