شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تناقش شكوى أصحاب السيارات والسائقين ببورسعيد من زيادة التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن شكوى أصحاب السيارات الأجرة والسائقين ببورسعيد من قرارات زيادة التأمينات.

ورأت اللجنة إرجاء مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وحضور وزير المالية أو من يفوضه على أن يراعي التمثيل المناسب لهذا الموضوع.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن قيام النقابة العامة لأعمال النقل البحري بتشكيل لجنة إدارية لتسيير أعمال اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ببورسعيد، وذلك بدعم من إدارة الهيئة.

وأوصت اللجنة بحضور ثلاثة من الذين يعملون بالصندوق الخاص بوزارتي البترول والنقل( النقابة العامة للنقل البري) ومصلحة الجمارك.

وتوافقت اللجنة على ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي عن ما جاء في طلب الإحاطة تأكيدا للأحداث التي تمت بشأن عدم تحديث قاعدة البيانات المطلوبة لدي وزارة القوي العاملة.