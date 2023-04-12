شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تواصل مناقشة تطوير مكاتب التصديقات.. وإشادات بما تم إنجازه ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا برئاسة النائب كريم درويش، لعرض ما تم إنجازه من تطوير بمكاتب التصديقات، وعلي رأسها مكتب محافظة بنى سويف".

وأشاد النائب كريم درويش رئيس اللجنة، بالإنجازات التي حققتها اللجنة بشأن مكاتب التصديقات في الفترة السابقة، مؤكدا أن اللجنة لن تتوانى عن متابعة آخر تطورات هذا الملف.

واستعرضت النائبة سهام بشاي، عرض ما تم إنجازه من تطوير مكتب تصديقات محافظة بنى سويف، موضحة أن مكتب تصديقات بنى سويف تم إنشائه عام 1988 على مساحة 65 مترا وهذا المكتب يخدم محافظتين وهم بنى سويف والفيوم، وبناءً على اجتماع سابق للجنة أوصى بتحسين مستوى مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية لتوفير خدمة آدمية للمواطنين، فقد تم الاتفاق مع المحافظ على أن تقوم المحافظة بعمل بتطوير المكتب من الداخل وذلك بالتعاون مع النواب".

وأشارت "بشاى" إلى أنها ساهمت بجزء في التكلفة لتطوير المكتب وتم عمل مظلة خارجية لحماية المواطنين من أشعة الشمس ومقاعد أمام مكتب التصديقات لراحة المواطنين وذلك على نفقتها الخاصة، مضيفة :"أيضاً تم الاتفاق مع المحافظ على زيادة عدد العاملين في المكتب، وبناءً على ذلك تم ترشيح أربعة موظفين من ديوان عام المحافظة وجارى الاستعلام عنهم للعمل في مكتب التصديقات المشار إليه وذلك لسرعة إنهاء الأعمال وتخفيف المعاناة على المواطنين.

وبدوره أشاد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتطوير مكتب تصديقات محافظة بني سويف، التابع لوزارة الداخلية، مؤكدا أن هذا التطوير سينعكس بتخفيف الأعباء على المواطنين.

ووجه "خليل" الشكر للجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، على تفاعلها الدائم واهتمامها بمصالح المواطنين خاصة أن مكاتب التصديقات أصبحت ضرورية وأساسية ".

كما وجه" خليل "الشكر لجميع نواب محافظة بني سويف على اهتمامهم بتحسين خدمات مكتب التصديقات، مضيفا:" ما حدث من توفير المقاعد أو زيادة عدد الموظفين يأتي في الأساس لتخفيف التكدس وراحة ورحمة بالمواطن في المحافظة "مشيرا في نهاية حديثه إلى زيارته لليونان، مشيدا بالسفير عمر عامر سفير مصر في اليونان وضرورة دوام التواصل مع كل الدول الصديقة".

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعلنت خلال اجتماعات سابقة انعقادها الدائم لحين إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.