انت الان تتابع خبر بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على مقربين من اثرياء روس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات البريطانية الجديدة ديميتريس يوانيدس، وخريستودولوس فاسيليادس، وهما مواطنان قبرصيان.

وأوضحت لندن أنّ الأول أنشأ هياكل وصناديق استثمارية في الخارج استخدمها رومان أبراموفيتش لإخفاء 760 مليون جنيه إسترليني (863 مليون يورو)، قبل أن تُفرض عليه عقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية شباط/فبراير 2022.



وتستهدف العقوبات البريطانية أيضًا هياكل عديدة تابعة لشبكة أليشر عثمانوف، فضلاً عن أفراد من عائلات أثرياء روس آخرين.

وحذّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، من أنّه "لا يوجد مكان للاختباء فيه".

وقال كليفرلي إنّ المملكة المتّحدة ستحرم "النخبة الروسية" من أصول اعتقدوا "أنّهم نجحوا في إخفائها".

وتؤكّد لندن أنّها جمّدت أصولاً روسية تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (20,4 مليار يورو) منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.