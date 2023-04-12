واشنطن تُعاقب شركات تركية وصينية

ياسر رشاد - القاهرة - عاقبت "الولايات المتحدة الأمريكية"، شركتين صينيتين، وشركتين تركية، وإماراتية بزعم تعاونها التجاري مع روسيا ضد أوكرانيا، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال بلينكين في بيان صدر اليوم الأربعاء بهذا الخصوص: "تنسحب العقوبات التي تم فرضها اليوم على العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الدفاع الروسي ضد أوكرانيا" ، وبينها شركة مقرّها الصين يعتقد أنّها تُقدّم صور أقمار صناعية لمناطق أوكرانيا لصالح شركات مُرتبطة بمجموعة "فاغنر".

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وشملت القائمة التي نشرتها المالية الأمريكية، عقوبات على شركة China Aerospace Technology Company الصينية، المعروفة أيضا بمُسمّىChina Head Technology و Head Aerospace Group، وذكر تقرير وزارة المالية أنّ الشركة تقع في بكين، ويُزعم أنها على صلة برجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين،

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل أو تبرير.

وشملت العقوبات شركة صينية أخرى King-Pai Technology HK Co، تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، للاشتباه في أنها تُزود "مجمع الدفاع الروسي" بمعدات دون الخوض في تفاصيل.

كما طالت العقوبات أيضًا الشركة التركية Dexias Industrial Products and Trading Limited التركية وفرعها الروسي Dexias Limited Liability Company (Dexias Russia) وإدارتها.

كما تم فرض عقوبات على شركة أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة "حلم الصحراء"، بزعم توريدها أجهزة بصرية وإلكترونيات أمريكية الصُنع إلى روسيا لأغراض عسكرية.