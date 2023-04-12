النفايات تحتل شوارع باريس وسط الاحتجاجات

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية "باريس" ضد خطة إصلاح نظام التقاعد، وروائح القمامة الكريهة تغزو شوارعها، وفي هذا الصدد، يُخطط عُمال النظافة في العاصمة لاستئناف الإضراب عن العمل اعتبارًا من غد الخميس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، تُشير صحيفة "لو باريزيان" إلى أن عُمال البلدية المسؤولين عن تنظيف النفايات يُهددون "بتحويل شوارع باريس إلى مكب نفايات عام، ويعتزمون مُواصلة الإضراب "حتى إلغاء إصلاحات نظام التقاعد."

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بالإضافة إلى توقف جمع النفايات والتخلص منها، ويعتزم المضربون "تعطيل الحركة إلى ثلاثة معامل لحرق النفايات".

واستمر الإضراب السابق لعُمال جمع القمامة من 6 مارس إلى 29 مارس، وأدى إلى تراكم ما يصل إلى 10 آلاف طن من النفايات في شوارع

باريس في بعض الأيام.

وأصدرت محافظة باريس أمرًا أجبر بعض الزبالين على الذهاب إلى العمل، لمُكافحة تلوث الشوارع.

وستشهد فرنسا غدًا الخميس، الإضراب العام الــ 12 على المستوى الوطني، احتجاجًا على صلاح نظام التقاعد في البلاد ومن المُتوقع أن تجرى حوالي 270 مُظاهرة في جميع أنحاء البلاد، ويُمكن أن يُشارك فيها ما يصل إلى 600 ألف شخص، في حين يُمكن أن تجمع المسيرة في باريس ما يصل إلى 70 ألف مُتظاهرة.