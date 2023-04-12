إسبانيا تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

تعهدت "إسبانيا" بمواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا، مُؤكدةً أن أكثر من ألف جُندي أوكراني يخضعون للتدريبات العسكرية على أراضيها، حسبما أفادت وزيرة الدفاع الإسبانية، "مارغريتا روبلز".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قالت روبلز خلال مؤتمر صحفي جمعها بنظيرها الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، "سنُواصل تدريب القوات الأوكرانية، وقد أنهينا تدريب 1000 مُجند أوكراني في إسبانيا، وباشرنا بتدريب مجموعة جديدة تتكون من ذات العدد".

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وأكدت روبلز أن أوكرانيا ستستلم نهاية الشهر الجاري، 6 دبابات إسبانية من طراز Leopard 2A4، و20 ناقلة جُند مُدرعة، مقدمة من إسبانيا.

وفي أوائل أبريل، حضرت روبلز حفل تخرج لما يقرب من 200 جندي أوكراني

أكملوا تدريبهم في أكاديمية توليدو للمشاة.

وفي وقت سابق، أعلنت إسبانيا أن لديها إمكانية لتدريب 2000 جُندي أوكراني سنويًا، في 5 مجالات هي: التدريبات الأساسية للمُقاتلين، والتدريب على البنادق، والتدريب القتالي في المناطق المأهولة بالسكان، والإسعافات الأولية، والتعامل مع العبوات الناسفة والألغام.

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضًا يُؤجج الأزمة، ويُقوض فرص السلام، وقد يُؤدي إلى نشوب حرب نووية.