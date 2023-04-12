حمدي لوزا يرد على الادعاءات الإثيوبية في قضية سد النهضة

ياسر رشاد - القاهرة - ندد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، الأربعاء، بتصريحات وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية التي اتهم فيها مصر بتسيس قضية سد النهضة.

وأكد لوزا في بيان أن الشواغل المصرية بشأن مشروع سد النهضة وتداعياته على أمن مصر المائي حقيقية ومستندة إلى دراسات علمية موثقة.

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وأشار إلى أن الادعاء الإثيوبي المستمر بتسيس القضية يعد محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية وعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

السلام والاستقرار من خلال التفاوض

وأضاف أن الاستمرار في الملء دون اتفاق يدل على احتمال وجود توجهات أحادية خارج نطاق التفاوض. وختم بالقول إن السلام والاستقرار في المنطقة يمكن تحقيقهما فقط من خلال التفاوض والحوار المثمر بين الأطراف المعنية.

ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستواصل ملء سد النهضة بدون الحاجة إلى موافقة مصر

والسودان، مما يزيد من حدة التوتر بين الدول الثلاثة.

مصر والسودان ترفض تحرك إثيوبيا الأحادي

وترفض مصر والسودان ملء للسد دون التوصل إلى اتفاق ملزم يحفظ حقوقهما المائية، وتشدد على أن المشروع يهدد الأمن المائي لملايين الأشخاص في الدولتين.

يذكر أن مشروع سد النهضة هو أكبر مشروع هندسي في إفريقيا، ويقع على النيل الأزرق في إثيوبيا، ويهدف إلى توليد الكهرباء وتوفير المياه للإنتاج الزراعي، إلا أن مصر والسودان يرون فيه تهديداً لحصتهما من مياه النيل. وتسعى الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق ملزم يضمن مصالحها المائية ويحافظ على أمن المنطقة.